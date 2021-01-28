Грандиозный юбилей Ольги Бузовой: как это было
Видео
Личная жизнь Ольги Бузовой: мужчины, по которым она лила слезы
Видео

Леди в черном: Гагарина пришла на презентацию «Бывших» в удлиненном жакете и мини-юбке

Певица снялась в третьем сезоне популярного сериала как одна из главных героинь.

Леди в черном: Гагарина пришла на презентацию «Бывших» в удлиненном жакете и мини-юбке
Полина Гагарина. Фото: Global look press

33-летняя певица Полина Гагарина готова удивить поклонников новыми гранями своего таланта. Девушка, окончившая Школу-студию МХАТ, впервые исполнила большую роль в кино. Исполнительница стала одной из героинь в продолжении сериала «Бывшие», новый сезон которого уже появился на онлайн-платформе START.

Накануне в столице состоялась презентация третьего сезона нашумевшего сериала. И Гагарина отправилась на нее в тотальном черном образе. Девушка выбрала удлиненный жакет и мини-юбку с ботильонами на высоком каблуке.

 

«Случайности не случайны. Это один из единственных российских сериалов, который я действительно смотрела, была очень увлечена им. И когда получила приглашение на пробы, с удовольствием приняла», — рассказала звезда о своем участии в проекте.

 

В продолжении «Бывших» вокалистка сыграла роль Лены — писательницы и популярного коуча. В сериале, к слову, есть пикантные кадры обнаженное героини Гагариной. Пока непонятно, сама ли певица отважилась на откровенные съемки, или ее заменила дублерша.

Смотрите также

 

Тэги

Гагарина личная жизньГагарина новостиГагарина образПолина ГагаринаПолина Гагарина последние новостипремьера сериаласериал «Бывшие»