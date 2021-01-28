Леди в черном: Гагарина пришла на презентацию «Бывших» в удлиненном жакете и мини-юбке

Певица снялась в третьем сезоне популярного сериала как одна из главных героинь.

33-летняя певица Полина Гагарина готова удивить поклонников новыми гранями своего таланта. Девушка, окончившая Школу-студию МХАТ, впервые исполнила большую роль в кино. Исполнительница стала одной из героинь в продолжении сериала «Бывшие», новый сезон которого уже появился на онлайн-платформе START.

Накануне в столице состоялась презентация третьего сезона нашумевшего сериала. И Гагарина отправилась на нее в тотальном черном образе. Девушка выбрала удлиненный жакет и мини-юбку с ботильонами на высоком каблуке.

«Случайности не случайны. Это один из единственных российских сериалов, который я действительно смотрела, была очень увлечена им. И когда получила приглашение на пробы, с удовольствием приняла», — рассказала звезда о своем участии в проекте.

В продолжении «Бывших» вокалистка сыграла роль Лены — писательницы и популярного коуча. В сериале, к слову, есть пикантные кадры обнаженное героини Гагариной. Пока непонятно, сама ли певица отважилась на откровенные съемки, или ее заменила дублерша.

Смотрите также