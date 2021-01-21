Затанцевали все: Гагарина в сверкающем мини-платье выступила на празднике у семьи Шубской

Полина Гагарина Недавно отдохнула на Мальдивах. Несколько недель она провела на курорте с дочкой Мией и сыном Андреем. Певица только развелась со вторым мужем, поэтому решила набраться сил и перевести дух. Но на днях она вернулась в Москву и сразу приступила к работе. Первые дни она посвятила съемкам, а 21 января артистка стала почетной гостьей на банкете у семьи Анастасии Шубской. Отец девушки и последний муж Веры Глаголевой Кирилл устроил праздник в честь своего дня рождения.

В одном из столичных ресторанов не только жена Александра Овечкина, но и ее сестры Анна и Мария Нахапетовы поздравили именинника. Кириллу Шубскому исполнилось 57 лет. По всей видимости, хоккеист не смог присутствовать на празднике у тестя. Зато на вечеринке появилась Гагарина. Девушка вышла на сцену в серебристом мини-платье с эффектом сияния. Наряд подчеркнул ее загорелую и стройную фигуру.

Полина исполнила для публики все свои хиты. Вместе со своим коллективом, она также зажигательно танцевала. Артистка заставила всех танцевать. «В ее исполнении!» — восхищался именинник. А Анастасия в изумрудном платье по фигуре вышла на танцпол с сестрами и стала не только танцевать, но и подпевать.

«Лучшая», — заявила жена Овечкина.

А поклонники восхитились красотой Гагариной. Девушка за последние месяцы стала еще стройнее. А мальдивский загар украсил ее кожу. Она буквально блистала на празднике.

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