87-летний Василий Лановой пережил клиническую смерть

Василий Лановой после Нового года пожаловался на плохое самочувствие. Тогда ему сделали тесты на коронавирус. Сначала они были положительными, а потом, по неподтвержденным данным, несколько тестов оказались отрицательными. Позже состояние актера ухудшилось. По данным СМИ, он был госпитализирован вместе с женой Ириной Купченко. Сначала состояние 87-летнего артиста СССР было стабильное, но 28 января появились сообщения, что ему резко стало плохо.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крока подтвердил, что Лановой находится в реанимации. Его подключили к аппарату ИВЛ. У пожилого актера проблемы с легкими, поэтому ему потребовалась операция. Уже почти месяц врачи пытаются спасти ему жизнь. Как стало известно, Василий Семенович пережил клиническую смерть. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Поклонники и коллеги переживают за знаменитого актера, об этом пишет издание Baza в своем телеграм-канале.

Пока близкие не комментируют состояние звезды. Напомним, что у Ланового десятки ролей было в театре и кино. Со своей третьей супругой артист состоит в браке уже почти 50 лет. У них есть сыновья Александр и Сергей, а также внучка Анна. Отметим, что о состоянии Купченко никаких данных не поступало.

Всего 11 дней назад ушел из жизни Борис Грачевский. Руководитель детского киножурнала «Ералаш» тоже боролся с коронавирусом, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

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