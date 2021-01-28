СМИ: 87-летнего Василия Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Василий Лановой в последние годы редко появлялся на публике. А в начале этого года стало известно, что народный артист СССР заболел. Еще в первых числах января он обратился к врачам, которые сделали тест на коронавирус. О своем состоянии актер не рассказывал, так как ждал результатов анализа. Позже, как оказалось, 87-летнего актера вместе с женой Ирину Купченко госпитализировали в одну из столичных клиник.

А теперь стало известно, что состояние Ланового резко ухудшилось. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечает, что ему были сделаны четыре теста на CoViD-19, но все они показали отрицательный результат, об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Добавим, что пока близкие Василия Семеновича не подтвердили информацию, что его состояние ухудшилось. Также ничего неизвестно о том, как себя чувствует его супруга, которая тоже является известной актрисой. У пары есть сыновья Александр и Сергей, а также внучка Анна.

Напомним, что не так давно находился в больнице Борис Грачевский. У него был выявлен коронавирус. Мужчина несколько недель пытался победить болезнь, но даже врачи не смогли его спасти. 14 января на 72 году жизни его не стало.

Смотрите также: