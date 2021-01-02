Подозрение на коронавирус: 86-летний Василий Лановой обследовался на наличие болезни

Начало нового года заставило понервничать многомиллионную армию поклонников Василия Ланового. У 86-летнего народного артиста – подозрение на коронавирус. В ночь с первого на второе января звезду театра и кино протестировали на CoViD-19, об этом пишет «Пятый канал».

Журналисты обратились к самому Лановому, чтобы выяснить, как он себя чувствует. Народны артист рассказал, что результаты анализа пока ему не известны.

«Сегодня (2 января – прим.ред.) должны около двенадцати позвонить и сказать, что это такое», — поведал актер.

Как он себя чувствует, артист предпочел не распространяться. Но пока он находится дома.

Звезда советского кинематографа Василий Лановой прославился многочисленными яркими ролями в фильмах «Война и мир», «Алые паруса», «Солярис», «Офицеры» и десятке других лент, вошедших в историю отечественной киноклассики.

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