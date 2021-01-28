«Есть угроза жизни»: в театре серьезно обеспокоены переводом Василия Ланового в реанимацию

Василию Лановому, который сейчас борется с коронавирусом, стало хуже. Как рассказали в театре, утром, 28 января, народного артиста СССР перевели в реанимацию. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

«К сожалению, это правда, состояние Василия Семеновича ухудшилось. Он в реанимации под наблюдением врачей. Существует реальная угроза его жизни. Нам остается только молиться и надеяться, чтобы все закончилось хорошо», — сказал Пятому каналу директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крока.

Василию Лановому 87 лет, в больнице он оказался из-за коронавируса. 2 января ему пришел положительный тест на CoViD-19, после чего пациента сразу госпитализировали.

Почти месяц медики борются за жизнь народного артиста, но, к сожалению, пока лечение не приносит положительного результата. У него большие проблемы с легкими, и на днях потребовалась срочная операция.

Она прошла успешно, после чего несколько дней Василий Семенович находился на искусственной вентиляции легких. Он был тяжелым, но стабильным. А сегодня ему стало хуже, сообщает сайт «Актуальные новости».

Отметим, что супруга Ланового Ирина Купченко также заболела коронавирусом.

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