«Грачевский и смерть — несовместимы»: Харламов едва сдерживал слезы на прощании с режиссером

Руководитель киножурнала «Ералаш» ушел из жизни в возрасте 71 года.

В Москве в Доме кино началось прощание с руководителем детского киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. Одним из первых на траурной церемонии появился резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов. Он дружил с режиссером при его жизни.

«Мы не раз пересекались с Грачевским. Он не раз приходил к нам на «Камеди Клаб». Обсуждали с ним сериалы. Последний раз общались две недели назад. Грачевский и смерть просто несовместимы».

Гарик Харламов

В свою очередь продюсер Марк Рудинштейн заявил, что сейчас начнется определенная возня вокруг «Ералаша». «Тут важны организаторские таланты. «Ералаш» — лакомый кусок. Все захотят к нему прикоснуться. Борис не собирался умирать, но вот так случилось», — заявил Марк Рудинштейн.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. В конце декабря он подхватил коронавирус. Первое время лечился дома, а когда ему стало хуже был госпитализирован. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

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