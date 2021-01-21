«Я мечтала о таких»: Ольга Бузова похвасталась дорогостоящими сережками с бриллиантами Tiffany

Телеведущая начала распаковывать подарки. Один из самых дорогих презентов она получила от своего директора.

Ольга Бузова всегда любила хорошо выглядеть. При этом она носит как вещи из масс-маркета, так и люксовые наряды. Телеведущая хорошо зарабатывает, поэтому зачастую себя балует. Однако накануне юбилея она отправилась за новыми туфлями. Девушка готова была купить десяток пар, но призналась, что это дорого. Несколько босоножек она приобрела. В туфлях со стразами Sergio Rossi за 163 тысячи рублей она блистала в свой день рождения.

К слову, друзья осыпали ее подарками. Только от своего PR-агента Антона она получила несколько пакетов из ЦУМа с брендовыми вещами. Особенно ее впечатлили розовые туфли Tom Ford и тренч Burberry. Но самый впечатляющий презент вручил ей директор Арам Арчер. Коробочку Tiffany она открыла сначала в ресторане, а потом уже дома после вечеринки.

«Я настолько в шоке. Проснулась и подумала, не сон ли это вообще. У меня даже руки дрожат! Просто, вы посмотрите! Это что-то невероятное! Арамчик, спасибо огромное! Я мечтала о таких. У меня никогда таких не было», — похвасталась она.

Два гвоздика, усыпанные бриллиантами, стоит немалых денег. Цена такого украшения примерно 600 тысяч рублей. Не удивительно, что Бузова отправилась ужинать с Арамом после праздника, когда выспалась и заставила себя выйти из дома на мороз. А вот подарки от Давы девушка не показала. Поклонники обсуждают, как она оттолкнула его на празднике. Теперь ходят слухи, что телеведущая обиделась на бойфренда.

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