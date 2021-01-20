Кроссовки McQueen, туфли Tom Ford: Ольга Бузова похвасталась подарками из ЦУМа на юбилей

Друзья телеведущей скупили весомую часть вещей в ЦУМе, чтобы ее порадовать. А песней своей сестры звезда была растрогана до слез.

Ольга Бузова не скрывает, что она не только звезда, но простая девушка, которую можно легко порадовать. Ранее она рассказала, что в подарок с радостью получит дорогой автомобиль или шубу из рыси. При этом телеведущая отметила, что ее порадует и пижама, так как обожает спать в них. Именно пижамы любит дарить ей сестра Анна Бузова. 20 января артистка отметила свой день рождения. Она устроила вечеринку в столичном ресторане.

Для такого случая Ольга долго выбирала наряд. В итоге она предстала в золотом мини-платье и прозрачных туфлях со стразами. Первыми ее поздравили верные помощники. Девушка вручила ей пакет Dior.

«Они сейчас модные», — отметила она. «Я буду как идиотка выглядеть, плачу от каждого подарка! Распаковка — это мое любимое! Извините! таких у меня еще не было», — обрадовалась телеведущая.

В коробке оказались слипоны люксового бренда с орнаментом. Затем стал осыпать подарками Бузову ее PR-agent Антон. Он скупил весомую часть вещей в ЦУМе, чтобы ее порадовать.

Сначала парень вручил необычный букет с елочными ветками и бутонами хлопка. Потом он помог раскрыть первый пакет, в котором оказался наряд. «Это юбка военная! Скоро 23 февраля», — пояснил он. «Потом к этому нужно будет еще кое-что. Это цвет настроения нашего. Alexander McQueen!» — похвастался Антон. Из пакета Ольга достала полностью розовые кроссовки. «Просто офигенные», — восхитилась именинница.

На этом подарки не закончились. Девушка еще получила белую футболку с принтом Balmain и кремовый тренч Burberry. «Это потом будет винтажно. Это то, что ты будешь носить всегда», — уточнил он. В заключении в экстаз Бузову ввели розовые туфли Tom Ford.

«Я завтра так пойду куда-нибудь, еще не знаю, куда! Надену тренч, розовые туфли и все!» — заявила она.

Директор девушки Арам тоже не забыл прийти на праздник. Он вручил имениннице букет розовых роз. Но главный подарок мужчина ей отдал позже. Ольга открыла коробочку, в которой были сережки с бриллиантами Tiffany.

Однако до слез ее растрогали лучшие подруги и сестра Анна, которые спели для нее песню. Бузова пустила слезу, когда они для нее выступали. К слову, телеведущая позвала на торжество только родных и близких.

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