«Готова сиять»: Бузова в «золотом» мини-платье с острыми плечами появилась на своей вечеринке

Ольга Бузова всегда умела удивлять. Этот Новый год она встретила на Мальдивах. Девушка смогла отдохнуть и перезагрузиться перед новыми трудовыми буднями. Компанию ей составлял ее возлюбленный Давид Манукян. А недавно артистка вернулась к работе. Теперь у нее больше свободного времени, так как проект «Дом-2» закрыли. Ей удалось освободить несколько дней, чтобы отметить свой день рождения.

20 января Ольга стала получать подарки и поздравления. Подруги еще в полночь нагрянули к ней домой. Даже сестра Анна не забыла ее поздравить, а Дава смонтировал для нее трогательный видеоролик. Позже она отправилась в салон красоты, где ее подготовили к вечеринке. Для особого случая Бузова выбрала золотое мини-платье с трендовыми острыми плечами и стразами. Наряд дополнили полупрозрачные искристые туфли-лодочки Gianvito Rossi, которые она купила накануне за 163 тысячи рублей.

Ей выпрямили локоны и дополнили образ крупными сережками-кольцами.

«Я готова сиять. Звезда родилась», — объявила телеведущая.

Ольга устроила танцы еще до начала праздника. Девушку у ресторана встретили с шариками и хлопушками. Она позировала в своем наряде на улице, наслаждаясь конфетти. По всей видимости, звезда собрала родных и друзей, чтобы с ними отметить 35-летие. Однако Филипп Киркоров находится на море, поэтому не сможет посетить вечеринку, как и многие другие артисты, которые разъехались до конца января. Поклонники восхитились ее образом и назвали современной Золушкой.

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