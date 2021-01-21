«Это мой год»: Бузова нарядилась в ботфорты и дубленку мандаринового цвета для ужина в ресторане

Телеведущая после бурного празднования юбилея проснулась поздно. Она поспешила на встречу и похвасталась обновками.

Ольга Бузова любит подарки и праздники. Каждый год она тщательно готовится к своему дню рождения. На этот раз она отметила 35-летие в ресторане в кругу родных и близких. Ее поздравить пришли: папа Игорь Дмитриевич, сестра Анна, подруги, в том числе Мария Погребняк. В особенный день телеведущая блистала в золотом платье с открытой спиной. Она дополнила образ туфлями-лодочками со стразами.

Отмечала Ольга день рождения до поздней ночи. Ее возлюбленный Дава появился только к полуночи и устроил салют. Девушка прыгала от радости, но многие заметили, как девушка оттолкнула бойфренда при встрече. Теперь поклонники гадают, что ее рассердило. По одной версии, она обиделась, что Дава опоздал, а по другой — Бузова ревнует его к партнерше, с которой парень выступает на шоу «Танцы со звездами».

Примечательно, что после бурного празднования юбилея девушка спала почти до сумерек, а потом проснулась и облачилась в обновки. Она надела трендовые ботфорты, мини-юбку со складками и дубленку мандаринового цвета. Телеведущая покрасовалась в лифе, а потом отправилась в ресторан.

Как оказалось, она решила поужинать со своим директором Арманом Арчером.

«У нас автопати», — заявила звезда. «Череда моих праздников начинается! Вчера был первый, а еще будет… сколько не скажу. Это мой год», — похвасталась она.

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