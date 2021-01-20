С шиком: Анна Бузова в бархатном платье на запах и черной шубе пришла на вечеринку к сестре

Ольга Бузова в честь юбилея собрала родных и друзей в столичном ресторане. Она решила с размахом отметить 35-летие.

Ольга Бузова много работала, чтобы добиться признания. Она в одном из интервью напомнила, что еще до развода с Дмитрием Тарасовым имела своих поклонников и была популярна. А вот за последние годы ей удалось не только стать певицей, но и королевой Instagram. 20 января она отмечает свой день рождения. Примечательно, что девушка родилась в один день с Анастасией Волочковой. [В честь юбилея телеведущая устроила вечеринку.

С самого утра Ольга стала готовиться к празднику. Она выбрала золотое мини-платье и дорогостоящие туфли. В ресторане ее ждали верные помощники, которые вручили ей подарки. Постепенно в ресторан стали стекаться друзья. Одной из первых пришла сестра артистки Анна Бузова. Они одно время были в ссоре, но недавно девушка пережила инсульт. Ольга сразу забыла обиды и поддержала родственницу.

Для такого случая Анна нарядилась в бархатное платье на запах и колготки с принтом Balenciaga. Ботильоны на шпильке дополнили ее образ. Также девушка надела черную шубу. Она появилась в зале с подругой именинницы. Они вместе поздравили Ольгу.

«Я красилась два часа», — призналась Анна.

Приехал на праздник и папа Ольги Игорь Дмитриевич. Он вручил дочке букет цветов. Как известно, мужчина живет в Москве и занимается бизнесом. Девушка призналась, что весь день плачет. Она была тронута вниманием людей. Даже фанаты прислали ей огромный букет цветов с диадемой.

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