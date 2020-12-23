«Время перемен»: Ирина Дубцова вслед за Кристиной Асмус сменила прическу и цвет волос

Ирина Дубцова недавно дала большое интервью. Она призналась, что ее сердце свободно. Девушка ищет сильного мужчину, поэтому не торопится снова заводить отношения. Певица обладает эффектной внешностью. Недавно она вернулась с отдыха и восхитила Полину Гагарину своей стройностью. Артистка призналась, что похудела. Но похоже, что это не последние перемены. Она шесть лет была брюнеткой, а 23 декабря решила сменить имидж.
Обычно женщинам хочется преобразиться вечной, но на этот раз для многих приближение Нового года стало поводом, чтобы сменить образ. Недавно Агата Муцениеце покрасила волосы и нарастила локоны, а Кристина Асмус стала жгучей брюнеткой и коротко подстриглась. Вслед за ними решилась на преображение и Ирина. Она поделилась видео, на котором красуется в алом джемпере с пайетками и светлыми волосами пшеничного оттенка. Более того, ее локоны стали длиннее.
«Настроение! Новый год — время перемен?» — написала она.
Многие поклонники восхитились тем, как теперь выглядит артистка. Некоторые отметили, что она помолодела с новым цветом волос. «Какая вы красивая, Ира», «Не узнала даже… Выглядите — просто восторг», «Роскошна! Шикарна!», «Ого, наконец-то Ирина Викторовна блонди! Кайф!», «Вам очень идет новое окрашивание», «Вы очень нежная с этим цветом», «Как же вы похудели», — прокомментировали пост подписчики.
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