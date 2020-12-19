«Какая красота»: Муцениеце в розовом пуховом комбинезоне приехала на горнолыжный курорт

Агата Муцениеце в этом году развелась с Павлом Прилучным. Известие об их расставание многих удивило, так как их пару считали одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Примечательно, что вскоре Прилучный нашел себе новую девушку. Уже спустя пару недель после развода он уехал в отпуск с Мирославой Карпович. Теперь они не только живут вместе, но и играют в театре на одной сцене.

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А вот Агата теперь живет в своей квартире в Москве с двумя детьми. Она сосредоточила внимание на карьере. Теперь девушка активно снимается в разных проектах. Также она стала регулярно заниматься пробежкой. Поклонники заметили, что актриса постройнела. А недавно она сменила имидж, сделав окрашивание омбре и нарастив волосы. Муцениеце также снимает свое шоу. 19 декабря она неожиданно уехала на горнолыжный курорт, не только, чтобы покататься со склонов, но и пообщаться с новым героем передачи.

Девушка запечатлела себя на вершине заснеженной горы. «Какая красота, и я не про себя», — отметила звезда. Она, к слову, предстала в розовом пуховом комбинезоне с капюшоном. Актриса также завила локоны и сделала нежный макияж в нежных тонах. Она поблагодарила визажиста за то, что так выглядит.

Поклонники отметили, что Муцениеце превратилась в сногсшибательную красотку. «Точно Барби», «Вау», «Как приятно видеть Агату такую сладкую, яркую», «Очень красивая! Вам безумно идет такой образ!», «Бомбезная. Очень идет с длинными волосами. Глаз не оторвать», «Розовый к лицу. Такая милашка!» — прокомментировали пост подписчики.

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