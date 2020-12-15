«Мне очень-очень-очень нравится»: Асмус предстала с новой укладкой после стрижки

Актриса решилась на кардинальные перемены во внешности. Звезда сериала «Интерны» призналась, что она в восторге от своей короткой прически.

Кристина Асмус в интервью признавалась, что она привередливая и не только следит за фигурой, но и не дает никому трогать ее кожу. После неудачного опыта девушка сама ухаживает за своим лицом. Более того, актриса не позволяет себе много есть, так как уверена, что склонна к полноте. В этом году она пережила много событий: переболела коронавирусом, развелась с Гариком Харламовым, пропустила первый поход дочки в первый класс.

Похоже, что после всех этих событий Асмус решилась на смену имиджа. На днях она не только сделала короткую стрижку с челкой, но и покрасилась в черный цвет. Девушка не скрывает, что пошла на такой шаг для новой роли. Так, на новом фото она позировала в рубашке в клетку и косухе. Кристина сделала новую укладку, придав прическе небрежность. Она позировала с минимальным макияжем на улице.

«Многие пишут, что я долго плакала после того, как покрасилась. Не знаю, может на фото так показалось, потому что я была после ночной смены и в салон приехала дико уставшая. Но вы бы видели меня сразу после покраски. Я скакала как сумасшедшая от счастья! Мне очень-очень-очень нравится новый образ!» — рассказала актриса.

При этом она призналась, что ей нравится цвет волос лишь в рамках роли. Она мечтает вернуть свой природный цвет волос. Поклонники отметили, что вернуть прежний цвет будет сложно. «Все реально… Я выходила из черного долго и постепенно..», «Очень идет цвет, намного лучше стало», «Светлый лучше», «Я бы не возвращала. Этот образ очень крутой для вас. Вы похожи на звезду Голливуда», «Наголо можно, потом свои отрастут», — прокомментировали пост подписчики.

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