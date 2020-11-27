Зимний стиль: Дубцова в трендовой шубке Тедди и красном трикотажном костюме позировала у елочки

Мода на плюшевые пальто из экомеха или, как их именуют имиджмейкеры, шубки Тедди, уже второй сезон не сбавляет оборотов. Она отвечает мегатренду на одежду из безопасного для окружающей среды сырья, ведь именно искусственный мех — один из главных эко-френдли-материалов. Многие уважающие себя модницы пополнили свой гардероб парой-тройкой стильных шубок. И певица Ирина Дубцова не стала отставать от моды.

Звезда для зимнего снимка облачилась в трендовый трикотажный костюм красного цвета и шапку с помпоном в тон. Сбалансировать наряд помогла белоснежная длинная шубка Тедди и ботинки на шнуровке. Красавица присела под пушистой елочкой, усыпанной снегом, и кадр получился по-настоящему новогодним за счет красок.

«Потрясающий костюм», «Какая красотка», «На природе помолодела лет на 12», «Прекрасна!», «Шубка классная», «Как Снегурочка!», «Вас не узнать!» — пишут поклонники.

Кстати, в шубке из экомеха отметилась юная модница Устинья Малинина. Дочка прославленного музыканта позировала в день своего рождения в пальто горчичного оттенка.

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