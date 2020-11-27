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Зимний стиль: Дубцова в трендовой шубке Тедди и красном трикотажном костюме позировала у елочки

Певица выбрала контрастный аутфит для съемок.

Зимний стиль: Дубцова в трендовой шубке Тедди и красном трикотажном костюме позировала у елочки
Ирина Дубцова. Фото: Global Look Press

Мода на плюшевые пальто из экомеха или, как их именуют имиджмейкеры, шубки Тедди, уже второй сезон не сбавляет оборотов. Она отвечает мегатренду на одежду из безопасного для окружающей среды сырья, ведь именно искусственный мех — один из главных эко-френдли-материалов. Многие уважающие себя модницы пополнили свой гардероб парой-тройкой стильных шубок. И певица Ирина Дубцова не стала отставать от моды.

Звезда для зимнего снимка облачилась в трендовый трикотажный костюм красного цвета и шапку с помпоном в тон. Сбалансировать наряд помогла белоснежная длинная шубка Тедди и ботинки на шнуровке. Красавица присела под пушистой елочкой, усыпанной снегом, и кадр получился по-настоящему новогодним за счет красок.

Ирина Дубцова
Ирина Дубцова. Фото: instagram.com/dubtsova_official/

«Потрясающий костюм», «Какая красотка», «На природе помолодела лет на 12», «Прекрасна!», «Шубка классная», «Как Снегурочка!», «Вас не узнать!» — пишут поклонники.

Кстати, в шубке из экомеха отметилась юная модница Устинья Малинина. Дочка прославленного музыканта позировала в день своего рождения в пальто горчичного оттенка.

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