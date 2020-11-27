Ипотечные проблемы: банк отбирает у победителя «Голоса-7» Петра Захарова квартиру

Исполнитель смог внести всего лишь два платежа за «трешку», стоимостью около 20 миллионов рублей.

Пошел девятый месяц ограничительных мер из-за коронавируса. И все чаще стали звучать жалобы от представителей шоу-бизнеса, для которых пандемия — настоящее испытание на прочность. На бедственное положение пожаловались Андрей Ургант и Борис Щербаков, Татьяна Буланова, Виктор Рыбин и многие другие.

Вот и победитель «Голоса-7» Петр Захаров пополнил скорбный список. Банк отбирает у него квартиру за долги по ипотеке. Певцу просто нечем платить по счетам.

«Я взял «трешку» в ипотеку, у меня были большие планы на этот год, хорошие заказы, и я был уверен, что кредит мне под силу. Что я наконец-то начну организовывать семью. А теперь ни концертов, ни доходов. Я предоставил в банк все документы, подтверждающие отсутствие у меня доходов. Но им все равно. Они мне говорят: «Занимайте у друзей», — жалуется Петр Захаров ФАН.

Ситуация серьезная: банк уже прислал певцу повестку в суд и требует, чтобы Захаров продал квартиру за 13 миллионов, при ее рыночной стоимости больше 20 млн рублей.

«Ее стоимость почти 20 миллионов. Четыре я заплатил в качестве первоначального взноса, еще два потратил на черновой ремонт. И теперь могу все потерять, а еще останусь должен полтора миллиона банку. А если судиться, то еще адвокату надо заплатить 1,5 миллиона», — поясняет суть своих проблем Захаров.

При этом менять профессию и искать где-то дополнительные заработки он не готов. Говорит: «Не могу ничем заниматься кроме музыки. А, если и смогу, то лишь временно, чтобы себя прокормить».

Судя по тому, что в России массово отменяют новогодние корпоративы, финансовых проблем у звезд добавится. И только музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что артисты преувеличивают проблемы. Он советует всем «жалобщикам» продавать свои яхты, дорогие иномарки и дома за границей.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — переехала на новую квартиру в Москве. До этого она жила за городом в семейном особняке, сообщает 5-tv.ru.

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