«Нет денег – продавайте виллы и яхты»: Соседов резко отозвался о бедствующих российских артистах

Из-за пандемии российские артисты потеряли основной заработок: ни спектаклей, ни концертов, ни корпоративов… И все чаще стали звучать жалобы от знаменитостей, мол, бедствуем. На что музыкальный критик Сергей Соседов не выдержал и заявил:

«Это люди выживают, которые лишились работы и своих даже маленьких зарплат, но никак не артисты. Посадить бы их на оклады в размере 15–20 тысяч рублей, или даже на 50 тысяч рублей в месяц и посмотреть, как они тогда запоют».

Говорит, кому из артистов действительно тяжело, так это тем, кто за 5 тысяч рублей вел корпоративы где-нибудь в санаториях. Но их стоны как раз и не слышно.

«Им не дают трибуну или рупор, чтобы рассказать. Зато мы слышим жалобы от Меладзе, Лолиты… Да они в таком шоколаде живут, что мама не горюй. Мы с вами о такой жизни только мечтать можем», — говорит критик в беседе с 5-tv.ru.

И посоветовал этим знаменитостям оценить свое имущество.

«Если у вас нет денег — продавайте свои яхты, виллы, дорогие автомобили, дома за границей! Продавайте свою недвижимость на Кипре, на Мальдивах в Майами!» — прямым текстом говорит Соседов.

Он уверен, что артисты (особенно известные) очень преувеличивают свои беды. Сегодняшние жалобы знаменитостей он назвал «сказками о бедственном положении».

В оправдание Лолита заявила, что коллеги ее жалуются даже не на свое положение, а на то, что без их концертов бедствуют коллективы, а это почти 600 тысяч человек.

Тем временем известный российский певец Валерий Меладзе рекомендовал звездам российского шоу-бизнеса не принимать участия в новогодних «голубых огоньках» и корпоративах. Для многих артистов это один из главных источников дохода, пишет сайт argumenti.ru.