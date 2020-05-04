Продажа имущества, «Доширак»: правда ли, что звезды теряют последние деньги из-за кризиса и пандемии коронавируса

Карантин сильно ударил не только по организму человека, но и по карману. Закрылись предприятия, фирмы, рестораны. Прекращены съемки и концерты. Артистам, привыкшим жить от гонорара до гонорара и ничего не скопившим на черный день, приходится латать дыры в кармане всеми доступными способами. Быть знаменитым — не всегда значит быть богатым.

Татьяна Буланова радуется макарошкам

Исполнительница хита «Ясный мой свет» несвоевременно оказалась в больнице. Говорили, что у Булановой микроинсульт. Возможно, на состояние певицы повлияли самоизоляция и печальное финансовое положение.

После развода с экс-футболистом «Зенита» Вячеславом Радимовым, Буланова обеспечивает младшего сына и в одиночку платит ипотеку за квартиру на Васильевском острове.

А незадолго до госпитализации Татьяна признавалась: «Деньги закончились, а жить на что-то надо, еду покупать. Кот орет голодный — если продлят дальше, я не знаю, что будет. У меня нет дотаций, финансовых выплат. Волка ноги кормят: съездил, поработал, получил.

Сейчас надо найти средства к существованию». Татьяна идет на поправку и наверняка скоро вернется домой. Она старается держаться и выкладывает в Инстаграме фото скудного больничного обеда — слипшихся макарон и ломтиков курицы. «А в турме щас уууужин! — с юмором подписала снимок Татьяна. — Уже все хорошо. Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат. Берегите свое здоровье».

«Дюна» села на мель

«Если б было море пива, я б дельфином стал красивым», — пел когда-то Виктор Рыбин, лидер «Дюны». Теперь у него есть и пиво, и рыбка на столе, но счастья это не прибавляет.

Потому что кризис на дворе — и экономический, и эпидемиологический, и творческий. Преодолев рак кожи вместе с женой Натальей Сенчуковой, музыкант ошарашил в эфире программы «Звезды сошлись»: «Заработки исчезли. У нас с Натальей дошло до смешного — осталась 31 тысяча рублей, все! У меня хобби, которое жрет деньги. Мой дом-теплоход все сожрал — только ремонт судна обошелся в $100 тысяч» (7,5 млн рублей).

Речь о плавучем двухпалубном доме «М. В. Ломоносов» с 34 каютами, который Рыбин собирался сдавать под свадьбы. Увы, с кризисом бизнес заглох.

К тому же 15 лет назад певец вложился в строительство спорткомплекса в Долгопрудном, но затем переделал здание под торговый центр. Строительством занимался брат Сенчуковой на взятые в кредит деньги, в 2014-м он обанкротился. Чтобы расплатиться с кредитом, ему пришлось даже продать квартиру.

В итоге Рыбин с Сенчуковой каждый месяц платят аренду за недострой. Паре пришлось выставить здание на продажу за 129 млн рублей — ровно столько они на него в свое время потратили.

То ли в шутку, то ли нет Сенчукова выложила недавно фото мужа, растерянно смотрящего в камеру, рядом пустой бокал и лежит вобла. «Осталась 1000 р.», — подписала снимок певица. Подписчики взялись поддержать любимых артистов: «Ну что ж, пишите номер карты, будем скидываться. Все-таки лучшие годы связаны с вашим творчеством».

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Александр Серов продает дорогое авто

«Я люблю тебя до слез», — наверняка шептал своей любимой железной «малышке» Александр Серов. Но выставить на продажу «Роллс-Ройс Фантом» (цена начинается от 20 млн рублей) все же придется. А что делать? В отсутствие концертов и съемок певец тоже поиздержался.

При этом поступил благородно: группу не распускал, в отпуск музыкантов не отправлял, исправно продолжает платить им зарплату.

Как и обслуге — у артиста восемь помощников. «У меня только на зарплату, налоги и все прочее уходит миллион в месяц», — жалуется артист. Серов признался, что начнет распродавать автопарк, чтобы не оставить людей без денег, причем за каждую машину просит полцены, чтобы поскорее. Правда, Александр все равно не станет передвигаться на общественном транспорте. В его автопарке — три «Порша», микроавтобусы и так далее.

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Иван Краско не унывает на даче

В свое время охмуренный 29-летней актрисой Натальей Шевель, актер остался у разбитого корыта: дочь от первого брака от него отреклась, друзья отвернулись, Андрею Малахову он наскучил.

В итоге сидит теперь народный артист России в Ленинградской области на даче в режиме полной изоляции и колет дрова. «Я затосковал, — вздыхает артист. — Доширак и роллтон, между прочим, неплохая еда! Да я сам ведь сельского происхождения. Картошечка с консервами — тоже прекрасно. Туда говядинки и свининки — великолепная еда! Можно жить вечно».