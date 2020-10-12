Вся надежда на сына: Андрей Ургант признался, что еле сводит концы с концами

Все больше знаменитостей заявляют о своем бедственном положении из-за коронавируса. Многие проекты так и остались заморожены, корпоративы и выступления перенесены до лучших времен, а какие-либо льготы от государства им не положены.

Среди тех, кто пожаловался на финансовые трудности — актер и телеведущий Андрей Ургант. В беседе с NEWS.ru он признался, что еле сводит концы с концами.

Предыдущие четыре месяца актер сидел дома, концертов, спектаклей и корпоративных вечеров не было.

«Ничего, чем я раньше зарабатывал деньги. Поэтому деньги сейчас заканчиваются», — откровенно заявил Ургант-старший.

Еще одна статья расходов — это помощь дочери, которая живет одна с двумя детьми. На содержание родни уходит львиная доля средств.

«Сейчас я нахожусь на грани бедности. Так что, если не моя надежда на моего сына [телеведущего Ивана Урганта], я бы спокойно мог предположить, что мне придется голодать», — сказал Ургант.

Кроме того, Ургант-старший пожаловался, что у него нет заказов на декабрьские корпоративы, хотя годом ранее весь месяц уже был расписан заранее.

Ранее о сложном финансовом положении рассказал Иосиф Пригожин. Он признался, что у Валерии нет ни одного заказа на новогодние корпоративы. Люди звонят, интересуются, но конкретных предложений не поступает, пишет сайт Актуальные новости.