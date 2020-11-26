Борис Щербаков пожаловался, что сидит на картошке из-за безденежья

Коронавирус жестко ударил по многим сферам экономики. Но особенно нелегко тем, кто зарабатывал на массовых зрелищах. Вот и известный актер Борис Щербаков пожаловался не безденежье. Говорит, из-за отсутствия работы пришлось перейти на «подножный корм».

«Работы нет совсем никакой. Слава Богу, хоть картошки накопали – собрали урожай, который посадили этой весной. Вот так и перебиваемся», — цитирует артиста портал ФАН.

А еще весной жена актера Татьяна Бронзова раскритиковала Людмилу Поргину, которая тоже жаловалась на финансовые сложности из-за коронавируса. Тогда Бронзова подметила, что актеры меньше других людей нуждаются в поддержке, пишет сайт Актуальные новости.

11 декабря Борису Щербакову исполнится 71 год. В последние годы свой день рождения он обычно праздновал на сцене – так уж повелось: спектакли всегда были в этот день. Но этот год, видимо, станет исключением.

«Спектакль в день рождения всегда был хорошим знаком. Жаль, что в этом году его нет», — взгрустнул Щербаков.

В освободившееся время артист решил вернуться к своему любимому занятию – увлекся резьбой по дереву.

«Это не для продажи. Я так расслабляюсь, это для моего самоуспокоения в период без работы из-за пандемии. За резьбой я забываю обо всем», — поясняет Борис Щербаков

Напомним, что в начале октября появились слухи о том, что Бориса Щербакова и его супругу госпитализировали с коронавирусом в больницу. Но актер тут же опроверг эти слухи.