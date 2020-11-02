Сама элегантность: Ходченкова в кюлотах вышла в свет с сумкой Bulgari, как у Водяновой

Светлана Ходченкова недавно была признана одной из лучших актрис десятилетия. Это не удивительно, так как она неустанно снимается в кино, получая хорошие роли. Зачастую блондинке приходится играть роковых красоток. Со своими задачами девушка всегда справляется блестяще. При этом о личной жизни она предпочитает не рассказывать. Последние годы артистка не появляется на публике с мужчинами.

Многие восхищаются не только красотой Светланы, но и ее чувством стиля. Недавно она делилась кадрами со съемок, где позировала в вечернем платье. В обычной жизни актриса тоже предпочитает выглядеть женственно и элегантно. Так, во время катания на яхте летом она позировала в голубом струящемся платье. А вот накануне актриса отправилась ужинать в ресторан. Для светского вечера Ходченкова предпочла стильный и современный лук.

На новых фото она позировала в черной водолазке и брюках кюлотах, которые в тренде не первый сезон. Дополнили наряд синий жакет и сумка Bulgari из лимитированной коллекции. Такой аксессуар за 164 тысячи рублей недавно купили Светлана Лобода и Наталья Водянова. Ходченкова также надела босоножки на шпильке, придав образу пикантности.

«Когда мечты сбываются», — написала звезда.

Поклонники восхитились 37-летней актрисой. Они осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Обалденная женщина», «Стильная и элегантная», «Вы такая вся красивая!», «Выглядите на миллион», — прокомментировали пост подписчики.