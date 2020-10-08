Богемный шик: Ходченкова в укороченных джинсах и клетчатом жакете Dior появилась на премьере

Актриса продемонстрировала стильный look на ММКФ, где представили фильм с ее участием.

Светлана Ходченкова является одной из самых красивых отечественных актрис. Неудивительно, что зачастую ей приходится играть роковых красоток в кино. Минувшим летом она активно снималась. И после карантина артисты с новыми силами вернулись к работе. Также звезды осенью активно собираются на светских раутах и вечеринках. Недавно стартовал Московский международный кинофестиваль, который стал одним из первых подобных мероприятий после карантина.

На днях состоялась премьера сериала «Шерлок в России», на которой появились Марина Зудина, Максим Матвеев, Екатерина Гусева и другие звезды. А 7 октября также в рамках кинофестиваля прошла конференция и показ фильма Эдуарда Бордукова «На острие», в котором главную роль сыграла Ходченкова. 37-летняя актриса предстала на красной дорожке в образе в стиле casual chich. Она облачилась в белую водолазку, клетчатый жакет Dior и укороченные джинсы с завышенной талией. Дополнили образ белые лодочки и синяя сумка-клатч.

Светлана распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Она с удовольствием позировала фотографам, а также ответила на вопросы. Актриса призналась, что находится в хорошей форме благодаря тренировкам и танцам на пилоне. Отчасти это помогло ей справится с ролью лучшей саблистки мира Александры Покровской.

Посетили премьеру и многие другие звезды. Среди гостей были замечены: Софья Эрнст, Кирилл Дегтярь, Софья Великая, Яна Егорян, Мария Киселева.