«Подчеркивает красоту ног»: Ходченкова позировала в черном струящемся платье с разрезом

Светлана Ходченкова не скрывает, что следит за своей фигурой. Зимой она дразнила поклонников снимками, на которых танцевала на пилоне. Подтянутой фигуре 37-летней актрисы могут позавидовать даже модели. Сама она, к слову, редко публикует даже фото в купальнике. Зато ее образы чаще всего женственные и подчеркивающие все достоинства ее фигуры. Не удивительно, что девушку назвали главной российской актрисой. Она возглавила топ рейтинга издания «Бюллетень кинопрокатчика».

К слову, Светлана неустанно работает. После карантина киноиндустрия вновь включила свои мощности, поэтому последние месяцы Ходченкова провела в любимой среде. Накануне актриса поделилась новым фото со съемок. Она предстала в кадре в вечернем наряде. Девушка позировала на лестнице в холле с большой люстрой. Ходченкова была облачена в черное платье в пол с разрезом на юбке, открывающим ее ноги. Босоножки на шпильке и распущенные прямые волосы завершили образ.

«Новый фильм, новый лук, скоро», — заинтриговала звезда.

Поклонники осыпали комплиментами Светлану. Многие признались, что считают ее иконой красоты. «Взгляд тигрицы. Невозможно пройти мимо», «Света, ты удивительная!», «Вау, вот это красота», «Ух, какая», «Снежная королева», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее аутфит дизайнер Сергей Никулин.

«Обычное вечернее платье. Судя по мероприятию, человек находится где-то в ресторане или игровом зале. В принципе, все уместно и красиво. На стройной девушке струящееся платье из шелка всегда смотрится выгодно. Разрез подчеркивает красоту ног. В целом все гармонично, классно и здорово», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».