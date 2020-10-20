Парижский вечер: Наталья Водянова в юбке миди и с сумкой Bulgari поужинала с подругой

Наталья Водянова много лет живет в Париже. В свое время, именно во Франции она стала знаменита, как модель. Теперь ее имя на устах у мировых модельеров. Однако на подиуме девушка блистает все реже, предпочитая появляться на подобных мероприятиях в качестве гостьи. Это неудивительно, так как она живет в достатке, тем более недавно русская красавица сочеталась браком с Антуаном Арно — французским бизнесменом и сыном миллиардера Бернарда Арно.

Теперь Водянова живет в просторном особняке с пятью детьми. Младших сыновей Максима и Романа она родила от нынешнего возлюбленного, а еще трое наследников у нее от первого брака. Это никак не мешает ей регулярно выходить в свет и видеться с друзьями. Вечер вторника, 20 октября, модель провела в компании подруги. Они поужинали в парижском ресторане. Наталья увиделась с Алисой Вольской, которая является директором по фандрейзингу фонда Naked Heart France.

Для этой встречи модель облачилась в свитер с широким воротом и юбку миди в тон с принтом. На ее талии красовалась черная сумка Bulgari из лимитированной коллекции. Такой аксессуар за 164 тысячи рублей недавно купила и Светлана Лобода. Водянова дополнила лук лоферами с открытой пяткой.

Девушка в свои 38 лет может похвастаться моложавым видом, поэтому зачастую отказывается от косметики. На этот раз она тоже решила выглядеть естественно. Поклонники отметили, что она выглядит как девочка, а в ее образе многие увидели русские мотивы.