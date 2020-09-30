С акцентом на щиколотки: Ходченкова в струящемся платье лазурного цвета позировала на яхте

Светлана Ходченкова недавно была признана одной из лучших российских актрис последнего десятилетия. Девушка снимается в кино почти 20 лет. Она зачастую играет роковых женщин. Примечательно, что блондинка обладает эффектной внешностью, поэтому буквально сводит с ума мужчин. При этом замужем она была один раз — за коллегой Владимиром Яглычем. Они прожили вместе пять лет, а потом расстались. С тех пор артистка свою личную жизнь прячет за семью замками.

Поклонники не перестают восхищаться Светланой. Она недавно дразнила их снимками, где танцует на пилоне, а минувшим летом снималась в новом фильме, где играла привлекательную женщину и постоянно примеряла изысканные платья. По всей видимости, теперь актриса устроила себе отпуск. Она поделилась снимком, на котором позирует на роскошной яхте в лучах заката. Ходченкова предстала в шелковом платье миди из струящегося шелка цвета лазури. Она стояла на носочках спиной к камере, демонстрируя изящные щиколотки.

«Осенние вибрации», — написала звезда.

Поклонники восхитились не только ярким кадром, но и женственным образом Светланы. «Море, закат. Вы прекрасны!», «Богиня», «Красиво», «Сама стройность», «Все идеально», «Как всегда, бесподобны», «Очень красивый кадр», «Наша красавица», «Просто нереально смотрится», «Вам так идет голубой цвет», «Будто цветок в лучах солнца», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, еще накануне артистка блистала на вечере у Александра Цыпкина в комбинезоне нюдового цвета и туфлях Jimmy Choo.