Стильная дива: Боярская по совету Хромченко предстала в смокинге и брюках с лампасами

Елизавета Боярская приехала из Санкт-Петербурга в столицу для нескольких деловых встреч. В ее списке оказалось в том числе и интервью у Вячеслава Манучарова. Актриса призналась, что давно хотела повидаться со своим коллегой и очень обрадовалась, когда задуманное все-таки осуществилось.

Как утверждает дочь народного артиста, разговор получился довольно интересным. Приятное впечатление от беседы осталось и у автора YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». В личном блоге он опубликовал совместное фото со звездой, особо не комментируя его. Ведущий и автор программы лишь сообщил, что интервью выйдет скоро. А рядом с фамилией Елизаветы поставил значок эмодзи в виде сердечка. Приятный порыв артиста поддержали его фолловеры.

«Такая талантливаz актриса… интересно посмотреть эфир», «Какие вы красивые, прямо сияете от счастья», «Красавчики, вы смотритесь друг с другом», «Обожаю Боярскую, только вчера посмотрела сериал с ней, очень талантливая актриса», «Лизонька, как всегда, прекрасно выглядит», — написали зрители в микроблоге Вячеслава.

Отметим, что Елизавета выбрала для съемки образ, составленный по последним трендам, — смокинговый костюм с брюками, украшенный лампасами. Эти вещи Эвелина Хромченко считает не только модными в настоящий момент, она убеждена, что они уже стали классикой и будут актуальны всегда.

«Смокинг — одна из тех сбалансированных покупок, которая будет служить вам вечно», — сказала она.

И еще более ярко стилист высказалась про боковые полоски на брюках:

«Это даже не классика, это вечность. Индульгенция лампасам выдана много раз».

Отметим также, что ранее смокинговый стиль поддержала Ксения Собчак, которая выбрала платье в актуальном фасоне для похода по магазинам.