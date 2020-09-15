«Будет служить вечно»: Хромченко посоветовала женщинам приобрести смокинг в этом сезоне

На передаче Первого канала «Модный приговор» героиня шоу Ирина Рычкова вышла после преображения стилистов на подиум в платье-смокинге. Эвелина Хромченко похвалила специалистов программы за выбор и рассказала о преимуществах этого наряда.

«Не каждый сезон богат на смокинги, но в нынешнем сезоне очень правильно инвестировать именно в смокинг. Сейчас такое время, когда люди боятся делать инвестицию в одежду и стараются максимально разумно делать покупки. Так вот, смокинг — это одна из тех сбалансированных покупок, которая будет служить вам вечно, если вы не выйдете из размера», — рассказала Эвелина.

Александр Васильев добавил, что моду на смокинги среди женщин впервые ввела Марлен Дитрих, а затем укрепил ее повсеместно Ив Сен Лоран. Именно он превратил их в классику.