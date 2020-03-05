«Это не классика, это вечность»: Хромченко рассказала, какая одежда никогда не выйдет из моды

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» заявила, что женщины не должны бояться покупать брюки с лампасами. Они уже несколько лет не покидают мировых подиумов и сдавать своих позиций не собираются.

«Лампасы являются частью военного костюма, прежде всего. И никогда не выйдут из моды. Это даже не классика, это вечность. Индульгенция лампасам выдана много раз. Повторяю в очередной раз — да, они в моде», — заверила ведущая шоу.

Для участницы программы, Вероники, стилисты подобрали синий брючный костюм, состоящий из классических брюк и жакета прямого кроя. Изюминкой образа стали широкие темные лампасы, которые продолжились снизу вверх в виде декоративных элементов на жакете по бокам. Таким образом стилисты вытянули силуэт главной героини, сделав его стройнее.