«Все красивее»: Собчак отправилась на шопинг в смокинговом платье и лакированных сапожках

Ксения Собчак стала счастливой обладательницей дома за 40 миллионов рублей. Рубленое строение в три этажа из финской сосны с бассейном и панорамными окнами ведущая возвела в элитном поселке под Москвой. В настоящий момент журналистка занимается его интерьером. Именно с этой целью она появилась в Петровском пассаже, здесь она присмотрела хрусталь и фарфор.

Для шопинга звезда примерила черное смокинговое платье на запах длины миди и лакированные полусапожки. Ее лук был полностью составлен в черных тонах.

«Мне известно, что над образами Ксении работает большое количество профессиональных стилистов, Собчак редко позволяет себе самовольство в плане своих образов. Что касается данного лука, лично мне не нравится обувь, она смотрится отдельно от платья. Обувь должна дополнять одежду, а в данном случае, наоборот, ставит под сомнение весь лук. Укладка и макияж, без сомнения, хорошо выполнены. В целом, мне нравится, как Ксения выглядит последние лет пять, ее аутфиты становятся каждый раз все красивее и прогрессирует в лучшую сторону. Думаю, Ксению Собчак запомнят, как одну из самых стильных женщин этой эпохи», — прокомментировал образ светской львицы для Teleprogramma.pro стилист Руслан Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.