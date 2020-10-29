Боярская сделала голливудскую «волну» на волосах, дополнив образ стрелками

Актриса предстала в таком виде на шоу «Эмпатия Манучи».

Елизавета Боярская пожаловалась в личном блоге, что ей не хватает в жизни событий. Привыкшая к постоянным гастролям и светским событиям актриса с трудом переносит некоторое творческое затишье.

«Не так давно ездила в Москву 2–3 раза в неделю, теперь 2–3 раза в месяц», — сказала она.

Поэтому свой последний приезд в столицу она восприняла практически как праздник. Звезде удалось побывать на шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». По словам артистки, она давно собиралась нанести визит в студию своего коллеги, но это никак не удавалось сделать.

«Получился очень интересный разговор», — утверждает Елизавета.

Специально для съемок Боярская сделала голливудскую укладку с характерной волной, дополнив образ стрелками на глазах.

«Фантастическая красавица!», «Лиза, как же вам идет такой образ!», «Ах, какая женщина», «Неземная красота», — прокомментировали лук актрисы ее подписчики.

Отметим, что в подобном образе также засветилась Анна Заворотнюк. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» сама уложила волосы и сделала стрелки на глазах, но помаду предпочла более яркую — красную.