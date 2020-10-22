Убитый горем Владимир Меньшов пришел проститься с Ириной Скобцевой

21 октября произошло горе в звездной семье. Федор Бондарчук лишился матери Ирины Скобцевой. Женщин скончалась в возрасте 93 лет. Причины смерти пока не разглашаются. Это стало ударом для ее родных, близких и многочисленных поклонников творчества советской актрисы.

Пока режиссер в спешке организовывал похороны, многочисленная армия поклонников выражала свои соболезнования. Теплые слова об артистке сказали ее невестка Паулина Андреева, а также бывшая невестка Светлана Бондарчук.

На следующий день после трагедии состоялась церемония прощания. Федор знал, что его мама хотела лежать рядом с мужем Сергеем Бондарчуком, который умер в 1994 году. Поэтому режиссер сделал все, чтобы исполнить ее желание. На Новодевичьем кладбище собрались десятки людей, которые захотели проститься с артисткой. Даже пандемия коронавируса не напугала их. Все, кто пришел, надели защитные маски.

Проститься с Ириной Константиновной пришли и ее коллеги Сергей Гармаш с женой, а также Владимир Меньшов. 81-летний актер был один. Он ни спеша подошел к гробу, а позже удалился. Все присутствующие заметили, что он был убит горем. Корреспондент портала Teleprogramma.pro стал свидетелем похорон. Не отходил от гроба не только Бондарчук, которого поддерживала жена Паулина, но и Константин Крюков, любимый внук Скобцевой. Актер был очень бледным, хоть и приехал из Крыма, где отдыха с женой Алиной.

На кладбище было много людей, но при этом все соблюдали тишину. Пасмурная погода олицетворяла скорбь тысяч людей, которые не могут поверить в смерть великой советской актрисы.