Сергей Гармаш вместе с женой появился на прощании с Ириной Скобцевой

На Новодевичьем кладбище собрались родственники и поклонники актрисы, которая умерла на 94-м году жизни. Корреспондент портала Teleprogramma.pro передал новости с места похорон.

Ирина Скобцева до 2016 году снималась в кино. Актриса знаменита своим сильным характером и добротой. 21 октября СМИ облетело известие о ее смерти. Что стало причиной ухода артистки из жизни, пока не уточняется. Федор Бондарчук не стал комментировать смерть матери, зато слова соболезнования выразила его жена Паулина Андреева, а также бывшая супруга Светлана Бондарчук. Они трепетно относились к свекрови и огорчены произошедшим.

Федор решил исполнить волю свое мамы, которая хотела лежать рядом с покойным мужем Сергеем Бондарчуком после смерти. Ему помогли организовать похороны, жена и бывшая избранница Светлана. 22 октября близкие и поклонники Скобцевой собрались на Новодевичьем кладбище, чтобы проститься с ней и проводить в последний пусть. Одним из первых появился на церемонии прощания Сергей Гармаш.

Он надел черное пальто, защитную маску и шарф. В руках он нес два цветка. Сопровождала 62-летнего актера его жена Инна Тимофеева.

Супруги держались поодаль, когда появилась траурное шествие. На кладбище вынесли закрытый гроб. Первым следовали за ним Федор Бондарчук и его племянник Константин Крюков с женой Алиной. Все они соблюли меры безопасности и надели маски. При этом была видна глубокая печаль и скорбь на их лицах.

Напомним, что Скобцева успела похоронить родную дочку Алену в 2009 году. Она не смогла победить рак. Не удивительно, что сын девушки, Крюков, очень сблизился с бабушкой. Он очень тяжело переживает смерть Скобцевой.