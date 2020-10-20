«Останется в наших сердцах»: Светлана Бондарчук почтила память Ирины Скобцевой

Федор Бондарчук привык скрывать подробности личной жизни. Однако накануне в его семью пришло горе. Стало известно, что на 94-м году жизни умерла его мама — артистка РСФСР Ирина Скобцева. Подтвердила этот факт PR-директор компании Art Pictures Studio — Мария Далакян. Пока ни причина смерти, ни дата и место похорон не уточняются. Поклонники опечалены тем, что этот мир покинула еще одна легенда кино.

Многие не могут поверить в случившееся. Паулине Андреевой доводилось работать с Ириной Константиновной. Она нашла редкие фото с ней. А год назад, как известно, актриса стала для Скобцевой невесткой, так как вышла замуж за Федора Бондарчука.

Также почтила память именитой артистки бывшая жена режиссера — Светлана Бондарчук. Она была очень близка со своей экс-свекровью в свое время. Светская львица опубликовала архивное фото, на котором позирует со Скобцевой.

«Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда», — написала она.

Напомним, что Скобцева появилась на экранах в 1955 году. Тогда она блестяще сыграла в фильме «Отелло», где ее партнером был Сергей Бондарчук, ставший впоследствии ее мужем. Ранее артистка рассказывала, что сцена венчания главных героев в этой картине особенная, так как она стала для них и настоящим бракосочетанием.