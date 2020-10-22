Прощание с мамой и бабушкой: Бондарчук и Крюков не отходили от гроба Ирины Скобцевой

На днях, 21 октября, в семье Федора Бондарчука случилось горе. На 94-м году жизни скончалась его мама, знаменитая актриса Ирина Скобцева.

Причину смерти пока никто не озвучил. При этом не только родные, но и поклонники творчества артистки были разбиты произошедшим. Однако многие посчитали это волей судьбы, так как Ирина Константиновна умерла в один день с мужем Сергеем Бондарчуком, который ушел раньше жены, в 1994 году.

22 октября на Новодевичьем кладбище собралось много людей. Они захотели проститься с великой актрисой. У места, где будет похоронена Скобцева, с утра появились десятки венков, которые передали близкие. Среди тех, кто лично пришел проводить женщину в последний путь, стал Сергей Гармаш, которого сопровождала жена Инна Тимофеева. Они пришли в защитных масках, так как в мире бушует коронавирус.

После 14:00 на кладбище появилось траурное шествие. Мужчины несли закрытый гроб с телом Ирины Константиновны. Сразу за ними корреспондент портала Teleprogramma.pro заметил опечаленного Федора во всем черном. А его жены Паулины Андреевой с ним видно не было. Зато приехал из Крыма племянник режиссера Константин Крюков. Он очень любил бабушку и был буквально раздавлен, когда до него дошло известие о ее смерти.

Актер шел под руку со своей женой Алиной. На нем не было лица. На кладбище воцарилась тишина, когда шествие подошло к месту, где столпились поклонники Скобцевой. Федор и Константин не отходили от гроба родственницы.