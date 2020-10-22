На Новодевичьем кладбище хоронят артистку Ирину Скобцеву

Октябрь был омрачен смертью Ирины Скобцевой. Это стало ударом для родных, близких и коллег, так как женщина не жаловалась на здоровье. В свои 93 года она уже не снималась в кино, но близко общалась с родными. Примечательно, что актриса советского кино ушла из жизни в один день с мужем Сергеем Бондарчуком. Режиссера не стало 21 октября 1994 года. Ни сын Федор, ни другие родственники не комментировали трагедию.

22 октября на Новодевичьем кладбище начала церемония прощания со Скобцевой. Пасмурная погода будто показывала, что будто весь мир оплакивает артистку. В ряд у стены были поставлены венки, которые прислали друзья и поклонники звезды. Вскоре на месте прощания стали появляться десятки людей, которые захотели проводить Ирину Константиновну в последний путь. Наблюдал за церемонией корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Когда появились люди, которые несли гроб, то воцарилась тишина. Рядом шли Федор Бондарчук, его племянник, внук покойной Скобцевой Константин Крюков под руку со своей женой Алиной. Он был опечален случившимся, так как был очень близок с бабушкой. Чтобы проститься с ней, актер прервал отпуск в Крыму. Также среди присутствующий был замечен Сергей Гармаш с женой Инной Тимофевой. Все присутствующие старались старались соблюдать меры безопасности, надев защитные маски, в связи с тем, что в мире бушует пандемия коронавируса.

Напомним, что организацией похорон занимался Федор. Его мама очень любила, так как сын помог ей пережить сначала смерть мужа, а потом дочки Алены, которая не смогла победить рак. Режиссер знал, что Скобцева хотела лежать рядом с возлюбленным после смерти, поэтому похороны прошли на Новодевичьем кладбище, где упокоен Сергей Бондарчук.