Редактор Teleprogramma.pro получила премию в номинации «Лучший журналист светской хроники»

Автор статей Анастасия Новикова стала гостьей на Международной премии для успешных женщин Successful Ladies Awards. Ей вручили награду наряду с такими звездами, как Ольга Орлова, Ольга Прокофьева и Дарья Повереннова.

С наступлением осени в Москву вернулась светская жизнь. Звезды вновь стали блистать на красных дорожках, посещать премьеры, открытие бутиков и светские рауты. 30 сентября в столице в очередной раз состоялась Международная премия для успешных женщин Successful Ladies Awards. Участниками данного мероприятия могут стать женщины всех возрастов и национальностей. Награды вручаются за достижения в бизнесе, творчестве и карьере.

Гостьей премии стала Анастасия Новикова — автор статей и редактор портала Teleprogramma.pro, которая возглавляет отдел эксклюзивов. Она удостоилась награды в номинации «Лучший журналист светской хроники». Анастасии вручили кубок и почетную грамоту. К слову, в копилке девушки сотни статей и интервью с селебрити. Она часто помогает коллегам, выпуская эксклюзив за эксклюзивом. При этом Новикова успевает воспитывать дочку Стешу.

Добавим, что также в этот день были награждены многие звезды. Актриса и ведущая Ольга Орлова была признана лучшей зоозащитницей, так как заботится о собаках и помогает приютам для животных. Звезда «Моей прекрасной няни» Ольга Прокофьева получила награду как лучшая актриса театра, а просто лучшей актрисой стала Дарья Повереннова. Награды унесли также группа «Фабрика», Елена Воробей и другие известные персоны.