57-летняя Ольга Прокофьева в силуэтном платье в пол из гипюра подчеркнула талию

Ольга Прокофьева минувшим летом отметила 57-летие. Она знаменита своими ролями в кино и театре. В копилке женщины десятки ярких персонажей, включая Жанну Аркадьевну из «Моей прекрасной няни». Она в последнее время не часто появляется на публике. Со своим последним мужем Юрием Соколовым артистка развелась.

К слову, в столь зрелом возрасте Ольга Евгеньевна восхищает поклонников своим моложавым видом и стройной фигурой. Она вновь порадовал фанатов своей красотой и грацией на премии Successful Ladies Awards, которую вручают женщинам, добившимся успехов в бизнесе. Актриса появилась на публике в элегантном платье в пол из гипюра. Прокофьева подчеркнула осиную талию шелковым поясом. Она также завила локоны и сделала вечерний макияж.

На мероприятии присутствовал корреспондент портала Teleprogramma.pro. Артистка с удовольствием пообщалась с журналистами и находилась в приподнятом настроении. Добавим, что Ольга Евгеньевна появилась на премии без сопровождения. Также гостями мероприятия стали и другие звезды: Ольга Орлова, группа «Фабрика», Дарья Повереннова и другие известные персоны.

Прокофьева поднялась на сцену, так как ей вручили награду. Она стала лучшей актрисой театра. Ольга играет до 24 спектаклей в месяц. Звезду спросили, что ей ближе — кино или театр.