Красота в простоте: Орлова в джинсах и твидовом жакете появилась на светском рауте

Телеведущая стала гостьей на Международной премии для успешных женщин Successful Ladies Award, где пообщалась с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Ольга Орлова недавно вернулась из отпуска. 42-летняя телеведущая реалити-шоу «Дом-2» провела время на море, где наслаждалась теплыми деньками. Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит девушка. Многие считают ее фигуру идеальной. И это при том, что Ольга не любит заниматься спортом. После возвращения в Москву она вернулась к светской жизни. Накануне перед очередным выходом в свет блондинка обновила стрижку.

30 сентября в Москве состоялась Международная премия для успешных женщин Successful Ladies Award. Награды за достижения в бизнесе получили девушки со всего мира, независимо от от возраста, национальности, семейного положения. Ольга появилась в зале в джинсах скинни, черной шелковой блузке и твидовом жакете. Волосы телеведущая выпрямила, а также сделала неброский макияж. На ее шее красовался чокер.

Девушка пообщалась с корреспондентом портала Teleprogramma.pro. Она считает, что очень важно соблюдать баланс в карьере и семье, чтобы добиться успеха.

«Счастливы те женщины, которые совмещают и то и другое», — отметила звезда.

К слову, у Ольги есть 19-летний сын Артем. С отцом наследника она давно рассталась. Свою личную жизнь телеведущая хранит в секрете, но заверяет поклонников, что ей не на что жаловаться. Более того, Орлова очень любит собак. В ее доме живут четыре дворняжки. За ними она ухаживает со всей любовью. Не удивительно, что ей вручили награду и признали лучшей зоозащитницей. Она также заботится о собачьих приютах.