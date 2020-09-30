48-летняя Дарья Повереннова в шелковой блузке и длинном пальто появилась на Премии

В Москве состоялась Международная премия Succesful Ladies, на которой награды были вручены Ольге Орловой, группе «Фабрика» и другим звездам.

Дарья Повереннова минувшим летом отметила 48-летие. Она является внучкой советского актера Сергея Лукьянова и продолжает актерскую династию. Девушка снимается с юного возраста, и в ее копилке десятки кинолент. Также она играет в театре. Обычно артистка редко посещает светские мероприятия, но 30 сентября в Москве состоялась Международная премия Succesful Ladies, в рамках которой награды получили женщины, которые добились успеха в бизнесе или карьере. Посетила премию и Повереннова.

Актриса для такого случая выбрала шелковую блузку с узором и черное длинное пальто, которое не стала снимать в помещении. Лаконичный наряд скрыл ее фигуру, но Дарья выглядела элегантно. Она пришла на светский раут одна. Девушка поднялась на сцену и ей вручили награду как лучшей актрисе. Повереннова произнесла речь, поблагодарив за оказанное доверие. Она не скрывала, что польщена таким вниманием и наградой на премии Succesful Ladies.

Также посетили мероприятие и другие звезды. Ольга Орлова была признана лучшей зоозащитницей, так как помогает приютам для собак и сама содержит дома питомцев. А группа «Фабрика» была признана лучшим музыкальным коллективом. Также вручили награду Ольге Прокофьевой как лучшей актрисе театра. Со сцены звучали только слова благодарности.