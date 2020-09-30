Солистки группы «Фабрика» продемонстрировали три стильных брючных костюма на премии

Многие помнят, как образовалась девичья группа «Фабрика». Однако спустя время, состав коллектива изменился. Его покинула Саша Савельева, которая стала мамой. Девушка родила сына Леона. Также ушли Сати Казанова, Мария Алалыкина и Екатерина Ли. С начала образования коллектива остается в нем Ирина Тонева. Теперь она поет с Александрой Поповой и Марией Гончарук.

больше по теме 57-летняя Ольга Прокофьева в силуэтном платье в пол из гипюра подчеркнула талию Знаменитая актриса стала гостьей на Международной премии для успешных женщин Successful Ladies Awards.

30 сентября в Москве состоялась Международная премия Succesful Ladies. Гостями мероприятия стали многие звезды: Ольга Орлова, Дарья Повереннова, Ольга Прокофьева и другие известные персоны. В полном составе появилась на публике и группа «Фабрика». Девушки облачились в брючные костюмы. На Тоневой был клетчатый пиджак и укороченные брюки, которые она дополнила бежевыми туфлями-лодочками. А Попова подчеркнула фарфоровый оттенок кожи белоснежным костюмом с жакетом оверсайз. Гончарук, в свою очередь, отдала предпочтение монохромному наряду песочного цвета с брюками клеш.

Девушки были общительны и приветливы: они прошли в зал, но вскоре их позвали на сцену. Группу «Фабрика» признали лучшей на премии Succesful Ladies, за что они и получили награду. Со сцены артистки произнесли слова благодарности за доверие.

Добавим, что также Орлова была признана лучшей зоозащитницей, а Ольга Прокофьева названа лучшей актрисой театра.