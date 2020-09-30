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Солистки группы «Фабрика» продемонстрировали три стильных брючных костюма на премии

Девушки стали гостями светского вечера. Они посетили международную премию Succesful Ladies и поучили награду как лучшая музыкальная группа.

Солистки группы «Фабрика» продемонстрировали три стильных брючных костюма на премии
Группа "Фабрика". Фото: instagram.com/fabrika_band

Многие помнят, как образовалась девичья группа «Фабрика». Однако спустя время, состав коллектива изменился. Его покинула Саша Савельева, которая стала мамой. Девушка родила сына Леона. Также ушли Сати Казанова, Мария Алалыкина и Екатерина Ли. С начала образования коллектива остается в нем Ирина Тонева. Теперь она поет с Александрой Поповой и Марией Гончарук.

30 сентября в Москве состоялась Международная премия Succesful Ladies. Гостями мероприятия стали многие звезды: Ольга Орлова, Дарья Повереннова, Ольга Прокофьева и другие известные персоны. В полном составе появилась на публике и группа «Фабрика». Девушки облачились в брючные костюмы. На Тоневой был клетчатый пиджак и укороченные брюки, которые она дополнила бежевыми туфлями-лодочками. А Попова подчеркнула фарфоровый оттенок кожи белоснежным костюмом с жакетом оверсайз. Гончарук, в свою очередь, отдала предпочтение монохромному наряду песочного цвета с брюками клеш.

группа Фабрика
Группа «Фабрика». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Девушки были общительны и приветливы: они прошли в зал, но вскоре их позвали на сцену. Группу «Фабрика» признали лучшей на премии Succesful Ladies, за что они и получили награду. Со сцены артистки произнесли слова благодарности за доверие.

Добавим, что также Орлова была признана лучшей зоозащитницей, а Ольга Прокофьева названа лучшей актрисой театра.

Группа «Фабрика». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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