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«Буду хорошим отцом, обещаю»: Дава вновь попытался произвести впечатление на Бузову

В Сети появилось видео, на котором слышно, как пара ссорится.

«Буду хорошим отцом, обещаю»: Дава вновь попытался произвести впечатление на Бузову
Дава и Бузова. Фото https://www.instagram.com/dava_m/

Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян вновь попытался произвести впечатление на девушку. Напомним, в свете ходят слухи о том, что они поругались. Мало того, в Сети обнародовали видео случайного прохожего, на котором слышен кричащий женский голос очень похожий на тот, что у ведущей «Дома-2». А также запечатлен мужчина – копия Дава.

Певица удалила все совместные снимки с ним в социальных сетях и прекратила выкладывать посты и сторис со своим избранником. Начинающий рэпер попытался вымолить прощения – записал слезливое видео о красоте возлюбленной. Однако Ольга остается холодной к мольбам молодого мужчины и никак не реагирует на них.

И вот, похоже, парень предпринял попытку номер два. На сей раз мужчина заговорил о своих серьезных намерениях на жизнь. В Instagram, который сейчас закрыт для тех, кто не подписан на Манукяна, он рассказал о своем желании продолжить род.

Попытка номер два: Дава на фоне ссоры с Бузовой заявил, что хочет детей. Фото
Попытка номер два: Дава на фоне ссоры с Бузовой заявил, что хочет детей. Фото https://www.instagram.com/dava_m/

«Я искренне понял, что очень хочу детей, осознанно, очень хочу дочку, такую папину принцессу. Я понял, что буду хорошим отцом, обещаю. Это осознанное чувство», — заявил парень.

Любопытно, кому он обещает быть хорошим отцом, как вы считаете?

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