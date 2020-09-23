«Буду хорошим отцом, обещаю»: Дава вновь попытался произвести впечатление на Бузову

Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян вновь попытался произвести впечатление на девушку. Напомним, в свете ходят слухи о том, что они поругались. Мало того, в Сети обнародовали видео случайного прохожего, на котором слышен кричащий женский голос очень похожий на тот, что у ведущей «Дома-2». А также запечатлен мужчина – копия Дава.

Певица удалила все совместные снимки с ним в социальных сетях и прекратила выкладывать посты и сторис со своим избранником. Начинающий рэпер попытался вымолить прощения – записал слезливое видео о красоте возлюбленной. Однако Ольга остается холодной к мольбам молодого мужчины и никак не реагирует на них.

И вот, похоже, парень предпринял попытку номер два. На сей раз мужчина заговорил о своих серьезных намерениях на жизнь. В Instagram, который сейчас закрыт для тех, кто не подписан на Манукяна, он рассказал о своем желании продолжить род.

«Я искренне понял, что очень хочу детей, осознанно, очень хочу дочку, такую папину принцессу. Я понял, что буду хорошим отцом, обещаю. Это осознанное чувство», — заявил парень.

Любопытно, кому он обещает быть хорошим отцом, как вы считаете?