«Боже мой, как она красива»: Дава после слухов о ссоре с Бузовой записал признательное видео

Год назад Ольга Бузова и Давид Маукян вышли из тени, официально признавшись, что они являются парой. После этого аккаунты певицы и блогера запестрели их совместными фотоснимками.

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И вот спустя год поющая ведущая неожиданно удалила эти фотокадры, спровоцировав волну разговоров об их расставании. Слухи подогрел и сам Дава, который стал жаловаться в Instagram на плохое настроение, требуя поддержки у своих фолловеров. Правда, о причине своего переживания бойфренд знаменитой блондинки не рассказывал. Но многие подписчики были уверены – Оля не зря удалила снимки, пара рассталась.

В это же время в Сети прокатились другие слухи – дескать, никакого романа у Бузовой и Манукяна вообще не было, у них, мол, просто закончился контракт на совместный пиар. Тем не менее, Дава все равно продолжает посылать в Сети завуалированные послания в адрес своей возлюбленный. В stories Instagram он выложил видео, где стонет над фотографией певицы, напевая не своим голосом:

«Боже мой, как она красива».

Вполне возможно, что таким образом начинающий рэпер пытается загладить свою вину перед девушкой. Впрочем, никаких официальных комментариев по поводу своих отношений на данном этапе их развития пара пока не давала.