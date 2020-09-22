«Настроение – милая девочка с хвостиками»: Ольга Бузова резко сменила имидж

Ольга Бузова в последнее время часто экспериментирует с имиджем. Недавно вместо привычных распущенных волос с укладкой она отправилась в ресторан с мамой, сделав трендовую прическу с двумя «розетками».

А вот на вечеринку с Анастасией Стоцкой, организованной в честь премьеры мюзикла «День влюбленных» она пришла с длинными светлыми локонами, эффектно ниспадающими на плечи.

И вот новое преображение от Ольги. На сей раз поющая ведущая решила предстать на съемках «Дома-2» с пышными хвостами, в которых также заметны тонкие косички.

«Настроение – милая девочка с хвостиками», — подписала она фото в личном блоге.

Одним из первых отметился в комментариях бойфренд Бузовой — Давид Манукян. Он поставил восторженный смайл, у которого вместо глаз оказались сердечки. Подписчики в комментариях пожелали паре поскорее помириться. Отметим, что слухи о том, будто пара в ссоре появились после того, как девушка удалила все совместные фото с парнем. Однако официально она никак не комментировала ситуацию.