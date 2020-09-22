«Все нормально, братишка»: в Сети обсуждают ссору Бузовой и Манукяна, всплывшей на видео

По слухам, поющая телеведущая обижена на своего возлюбленного. Она даже удалила их совместные снимки в Instagram.

Уже которую неделю поклонники Ольги Бузовой переживают из-за появившихся слухов о ее ссоре с Давидом Манукяном. Поводом для разговоров послужило то, что девушка удалила из своего Instagram все их совместные фотографии и прекратила выкладывать Stories с бойфрендом, хотя до этого они были практически каждый день.

Блогер на фоне этих разговоров начал жаловаться в социальных сетях на тяжелое душевное состояние. И однажды заявил, что ведущая «Дома-2» считает его плохим человеком. Но при этом молодой человек пытается всячески завоевать ее сердце, записал тоскливое видео, на котором поет не своим голосом о красоте возлюбленной. А также ставит «лайки» под ее фотографиями.

И вот в Сети появилось нечто похожее на подтверждение этих слухов – видео, записанное случайным прохожим, которое распространили несколько Telegram-каналов. На нем слышно, как девушка с голосом похожим на тембр исполнительницы «Лайкера» громко ругается с парнем. Интонации молодого мужчины сильно напоминают манеру Давида. Есть и фото, на котором запечатлен объект возмущения девушки.

Прохожие спрашивают у предполагаемого Давы, что происходит и тот отвечает: «Все нормально, братишка». На вопрос о том, является ли ссорящаяся с ним девушка Ольгой Бузовой, он говорит: «Да». Отметим, что подлинность этих кадров ничем не подтверждена, а звезда телестройки никак официально не комментировала теперешние отношения с Манукяном.