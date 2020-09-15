В новом «Ну, погоди!» за Зайцем будет гоняться Гарик Харламов

Стали известны новые подробности о современной версии мультсериала «Ну, погоди!» Студия «Союзмультфильм» переработала образ Волка после критики в соцсетях и нашла артиста, который будет его озвучивать. Как передает интернет-канал Mash, голосом персонажа станет шоумен Гарик Харламов — на днях с ним был заключен договор.

Артист, который в этом году объявил о разводе с красавицей-женой (кстати, Кристина Асмус неплохо бы «звучала» в роли Зайца), рад своему участию в проекте, да и его хриплый голос отлично подойдет хулиганистому персонажу.

Напомним, что студия собирается выпустить 52 эпизода нового сериала. Сообщается, что первый из них зрители увидят грядущей зимой. Двумя важными отличиями от советского сериала станут 3D-формат и новые персонажи. Бегать на экране будут не только осовремененные Заяц и Волк, но и представители нынешнего поколения — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.