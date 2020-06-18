Новые персонажи «Ну, погоди!»: Зайца и Волка догонят барсук, косуля и ежик

Студия «Союзмультфильм» добавит в перезапуск сериала «Ну, погоди!» троих новых персонажей. К Зайцу и Волку в 3D-рисовке присоединятся современные и актуальные барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу, олицетворяющие силу, скорость и ум.

Как рассказала РИА Новости генеральный продюсер студии Юлия Осетинская, новые типажи близки нынешним детям и призваны подавать хороший пример. В добавок к личным качествам, каждый из них уверен в себе, дружелюбен и всегда готов помочь другу.

Добавим, что новый мультсериал рассчитан на детей 6-8 лет. Первый сезон будет состоять из 26 серий по 7 минут. Ожидается, что стартовый эпизод зрители увидят уже в конце нынешнего лета.

Кстати, детей ждет встреча с новыми героями не только на экране. После своего дебюта в мультфильме они появятся на российском курорте «Роза Хутор» в качестве талисманов. Новым отечественным анимационным проектом уже заинтересовались в Китае и других азиатских странах.