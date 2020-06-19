Поясни за ЗОЖ: новый волк из «Ну, погоди!» точно не будет курить

Появилась информация, что в мультсериал «Ну, погоди!» внесут еще изменения. В Сети уже появились образы нового волка, который теперь напоминает, скорее, хипстера, а также были представлены три новых героя — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Не стоит забывать и о том, что 52 новых, современных серии «Ну, погоди!» снимут в формате 3D.

Но это еще не все, как выяснилось, волк отныне будет некурящим. В старых мультфильмах на этой вредной привычке были основаны несколько шуток, но похоже, что ЗОЖ победил. Об этом сообщил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Машковцев отметил, что волк точно не будет курить ни сигарету, ни трубку — вообще ничего. По мнению Машковцева, курящий волк будет нести зрителям неправильную информацию. Также было сказано, что концепция мультфильма «заяц убегает, волк догоняет» сохранится, но с изменениями.

Актеры озвучки нового проекта все еще не выбраны, а первые серии мультфильма появятся уже в этом году.