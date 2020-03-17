«Союзмультфильм» готовит к выпуску 52 новые серии «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» выпустит 52 новые серии «Ну, погоди!» для сотрудничества с азиатскими странами. Об этом журналистам рассказала председатель правления компании Юлиана Слащева. Официальный представитель подметила, что на сегодняшний момент готов только первый цикл – 26 серий. Каждая из них длится 7 минут, что является оптимальным временем для раскрытия сюжета. Однако, чтобы «Ну, погоди!» можно было показывать и иностранным детям, сезон должен включать в себя в два раза больше эпизодов.

Слащева подчеркнула, что на сегодняшний день к мультику проявляют большой интерес преимущественно азиатские страны. Речь, например, идет о Китае: там российский продукт будут транслировать детям в возрасте от 6 до 8 лет.

«У того проекта, который мы сейчас начинаем создавать, безусловно, будет международный потенциал. А для международных продаж нам нужно иметь 52 серии», — цитирует слова председателя правления РИА Новости.

Отмечается, что создатели планируют использовать принципиально новый формат рисовки — квази-3D. Объемных персонажей позже стилизуют под более привычные плоские фигуры. Новый сезон «Ну, погоди!» не будет классическим продолжением уже увиденного – грядущие серии будут полным перезапуском, но с сохранением традиций и характеров Волка и Зайца.