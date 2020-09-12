«Там правда любовь»: Бузова и Дава напомнили Киркорову о былых чувствах к Пугачевой

Филипп Бедросович лично убедился, что отношения звездной пары построены на чистой любви.

Накануне Филипп Киркоров был гостем передачи Вечерний Ургант вместе с Давидом Манукяном (рэп-исполнитель Dava). Неожиданный дуэт недавно презентовал совместный трек «Ролекс».

В эфире Киркоров прокомментировал роман Давы с Ольгой Бузовой:

«Там правда любовь, я это видел. Искренние чувства!».

Дава признался, что Ольга очень мотивирует его.

«Мне хочется двигаться вперед», — заявил музыкант.

Киркоров назвал отношения Бузовой и Давы трогательными, и с теплотой вспомнил свой союз с Примадонной российской эстрады. Имена Бузовой и Пугачевой в одном предложении рассмешили и студию, и ведущего. В ответ Иван Ургант подшутил:

«Ну это сравнение, конечно, на 5 баллов».

Филипп Бедросович отметил: он понимает, что чувствует его молодой коллега.

«Когда находишься в отношениях с известным человеком, который даже в какой-то степени превосходит тебя по популярности, ты хочешь доказать и ей, и остальным, что ты достоин этого человека и достоин быть рядом», — поделился певец.

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян начали встречаться в прошлом году. Ранее звезда была героиней проекта «Замуж за Бузову», на котором пыталась найти себе мужа, но результатами реалити-шоу оказалась разочарована.

Напомним, что знаменитость запела после развода с известным футболистом Дмитрием Тарасовым. Нынешняя супруга экс-партнера Бузовой Анастасия Костенко недавно стала телеведущей.